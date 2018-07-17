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Выпуск 15.45 17 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 17 июля. Ключевые из них:

– Россия должна ответить, только неизвестно когда – сегодня 4 года трагедии в небе над Донбассом, когда российским Буком сбили малазийский Боинг.

– Единственное спасение от дифтерии – прививки, в Украине уже 4 случая болезни, Факты ICTV обратились за консультацией к врачу.

– Франция и Хорватия встречают своих футбольных героев.

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