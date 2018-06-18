Выпуск 15.45 18 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 18 июня. Ключевые из них:

– продали общежитие вместе с людьми, в документах помещения называется складами;

– сильная засуха охватила четверть территории Украины – дождя ждут в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях;

– большой окружной дороги, которую годами обещают Киеву, нет даже в чертежах, правда кусок к Оболони начали тянуть и резко финишировали – деньги закончились.

Опубликовано Июнь, 18 в 16:30



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