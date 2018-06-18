Выпуск 15.45 18 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 18 июня. Ключевые из них:
– продали общежитие вместе с людьми, в документах помещения называется складами;
– сильная засуха охватила четверть территории Украины – дождя ждут в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях;
– большой окружной дороги, которую годами обещают Киеву, нет даже в чертежах, правда кусок к Оболони начали тянуть и резко финишировали – деньги закончились.
2018-06-18
Теги: Факты 15.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.