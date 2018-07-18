Выпуск 15.45 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 18 июля. Ключевые из них:

– Мораторий на проверки и пренебрежение санитарными нормами – как результат – сотни отравленных детей всего за 2 недели.

– Правительство взялось за сохранение леса, за экспортом контрабанды древесины в Европу, мы обогнали Африку и Латинскую Америку.

– Дональд Трамп продолжает оправдываться после своей встречи с Путиным.

Опубликовано Июль, 18 в 16:42



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.