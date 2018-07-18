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Выпуск 15.45 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 18 июля. Ключевые из них:

– Мораторий на проверки и пренебрежение санитарными нормами – как результат – сотни отравленных детей всего за 2 недели.

– Правительство взялось за сохранение леса, за экспортом контрабанды древесины в Европу, мы обогнали Африку и Латинскую Америку.

– Дональд Трамп продолжает оправдываться после своей встречи с Путиным.

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