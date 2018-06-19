Выпуск 15.45 19 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 19 июня. Ключевые из них:

– возле Верховной Рады сотни митингующих – афганцы и чернобыльцы требовали возвращения льгот и выплат долгов по зарплате;

– Познер, Собчак, Сокуров и многие другие российские деятели подписались под письмом Путину с просьбой освободить Олега Сенцова;

– пока украинское правительство дремлет, швейцарское учит высококвалифицированных сантехников для Украины, инвестируя в профтехобразование, выучили уже более 300 специалистов.

Опубликовано Июнь, 19 в 16:47



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