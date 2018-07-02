Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 15.45 2 июля/

Выпуск 15.45 2 июля

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 2 июля. Ключевые из них:

– летние отпуски в Украине начались с авиаскандалов, сотни пассажиров не смогли вылететь и вернуться домой с отдыха;

– в Украину идет потепление, дожди прекратятся, но последнюю непогоду долго будут помнить в Чернигове, в последний день июня город просто стал в воде;

– в Вашингтоне бум на свежевырощенную городскую зелень, об овощах с крыш и подвалов – в сюжете.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 12.45 2 июля
Факты. Спорт. 2 июня
Выпуск 8.45 2 июля
Выпуск 12.45 1 июля
Выпуск 18.45 30 июня
Выпуск 12.45 30 июня
Выпуск 18.45 29 июня
Выпуск 12.45 29 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка