Выпуск 15.45 2 июля

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 2 июля. Ключевые из них:

– летние отпуски в Украине начались с авиаскандалов, сотни пассажиров не смогли вылететь и вернуться домой с отдыха;

– в Украину идет потепление, дожди прекратятся, но последнюю непогоду долго будут помнить в Чернигове, в последний день июня город просто стал в воде;

– в Вашингтоне бум на свежевырощенную городскую зелень, об овощах с крыш и подвалов – в сюжете.

Опубликовано Июль, 02 в 16:47



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