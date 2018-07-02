Выпуск 15.45 2 июля
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 2 июля. Ключевые из них:
– летние отпуски в Украине начались с авиаскандалов, сотни пассажиров не смогли вылететь и вернуться домой с отдыха;
– в Украину идет потепление, дожди прекратятся, но последнюю непогоду долго будут помнить в Чернигове, в последний день июня город просто стал в воде;
– в Вашингтоне бум на свежевырощенную городскую зелень, об овощах с крыш и подвалов – в сюжете.
2018-07-02
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