Выпуск 15.45 2 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 2 августа. Ключевые из них:

– Венгрия хочет создать должность министра развития Закарпатской области.

– Массовое отравление в Киеве. Все точки по продаже шаурмы, где покупали фаст-фуд отравленные принадлежат одному предпринимателю.

– Оказаться на больничной койке после свадьбы. 20-ть украинцев и 6 иностранцев с диагнозом сальмонеллез попали в клинику после гулянки в ресторане.

Опубликовано Август, 02 в 17:16



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