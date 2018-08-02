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Выпуск 15.45 2 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 2 августа. Ключевые из них:

– Венгрия хочет создать должность министра развития Закарпатской области.

– Массовое отравление в Киеве. Все точки по продаже шаурмы, где покупали фаст-фуд отравленные принадлежат одному предпринимателю.

– Оказаться на больничной койке после свадьбы. 20-ть украинцев и 6 иностранцев с диагнозом сальмонеллез попали в клинику после гулянки в ресторане.

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