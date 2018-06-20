Выпуск 15.45 20 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 20 июня. Ключевые из них:

– со слезоточивым газом и в дыму проходила сегодня сессия горсовета Харькова;

– в Украине огромные залежи гранита, камень наш, разноцветный и прочный, но сколько его добывают и сколько государство зарабатывает, не знают даже в Госгеонедрах;

– сад на крыше. В Укране все больше появляется дизайнерских ландшафтных кровель, это не только эстетично, но еще и экологично.

Опубликовано Июнь, 20 в 16:48



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