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Выпуск 15.45 20 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 20 июля. Ключевые из них:

– Это хуже войны, беспорядок на украинских дорогах уже становится национальной опасностью.

– 2 года и никаких результатов – вторая годовщина со дня гибели Павла Шеремета, расследование продолжается, но пока безуспешно.

– Они нарушают нормы и платят городу немалые деньги, Факты ICTV прошлись летним Киевом, преодолевая препятствия, столы кафе и ресторанов на тротуарах.

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