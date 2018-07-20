Выпуск 15.45 20 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 20 июля. Ключевые из них:
– Это хуже войны, беспорядок на украинских дорогах уже становится национальной опасностью.
– 2 года и никаких результатов – вторая годовщина со дня гибели Павла Шеремета, расследование продолжается, но пока безуспешно.
– Они нарушают нормы и платят городу немалые деньги, Факты ICTV прошлись летним Киевом, преодолевая препятствия, столы кафе и ресторанов на тротуарах.
2018-07-20
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