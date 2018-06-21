Выпуск 15.45 21 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 21 июня. Ключевые из них:
– генпрокурор поддержал возвращение уголовной ответственности за контрабанду;
– Верховная Рада приняла во втором чтении закон о национальной безопасности и обороне;
– мало ли что вырубаем Карпаты, да еще и мусором заваливаем, о свалку в сердце Гуцульщины в Верховинском районе специальный репортаж.
2018-06-21
Теги: Факты 15.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.