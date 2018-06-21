Выпуск 15.45 21 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 21 июня. Ключевые из них:

– генпрокурор поддержал возвращение уголовной ответственности за контрабанду;

– Верховная Рада приняла во втором чтении закон о национальной безопасности и обороне;

– мало ли что вырубаем Карпаты, да еще и мусором заваливаем, о свалку в сердце Гуцульщины в Верховинском районе специальный репортаж.

Опубликовано Июнь, 21 в 17:00



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