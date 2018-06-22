Выпуск 15.45 22 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 22 июня. Ключевые из них:

– Олег Сенцов голодает уже 40-й день, у него проблемы с почками и сердцем. Зато в России заявляют, что это лечебное голодание;

– продажа украинской земли, медицинская реформа, субсидии и борьба с контрабандой. В Верховной Раде – час вопросов к правительству;

– бороться с евробляхами. Что будут делать чиновники и какие штрафы ожидают недобросовестных владельцев автомобилей на еврономерах.

Опубликовано Июнь, 22 в 17:17



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