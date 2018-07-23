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Выпуск 15.45 23 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 23 июля. Ключевые из них:

– в Норвегии 7 лет со дня кровавого теракта. Почему убийца 70 человек Брейвик сейчас живет роскошно в тюрьме;

– в британском Фарнборо стартовал всемирный авиасалон. Что там делают украинцы и какие новинки представлены;

– на Коломыйщине разрушается дамба, которую в прошлом году отремонтировали за 16 млн. Куда же делись деньги.

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