Выпуск 15.45 23 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 23 июля. Ключевые из них:

– в Норвегии 7 лет со дня кровавого теракта. Почему убийца 70 человек Брейвик сейчас живет роскошно в тюрьме;

– в британском Фарнборо стартовал всемирный авиасалон. Что там делают украинцы и какие новинки представлены;

– на Коломыйщине разрушается дамба, которую в прошлом году отремонтировали за 16 млн. Куда же делись деньги.

Опубликовано Июль, 23 в 16:30



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