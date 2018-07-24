Выпуск 15.45 24 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 24 июля. Ключевые из них:

– в Харькове продолжается суд по делу Зайцевой и Дронова. Родственники пострадавших жалуются, что с решением по делу медлят;

– на окрестностях Афин страшный пожар, который не могут потушить. Уже погибло более 60 человек;

– в Черкасской области дожди затопили все вокруг. Вода шла потоками – на дорогах полуметровые воронки.

Опубликовано Июль, 24 в 16:36



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