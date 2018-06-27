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Выпуск 15.45 27 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 27 июня. Ключевые из них:

– На День Конституции Украине угрожают беспорядки и хакерские атаки.

– В Харькове незрячие люди в жилой ловушке. Они вынуждены жить в невыносимых условиях, а помочь некому.

– Что делает одни страны богатыми, а другие бедными. Автор мирового бестселлера и известный экономист рассказал, чего не хватает Украине.

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