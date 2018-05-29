Выпуск 15.45 29 мая
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 29 мая. Ключевые из них:
– разворот с риском для жизни. Кто ответственен за бессмысленные и опасные развязки на дорогах;
– прямо по курсу Босфор. По каким законам живет этот стратегический для Украины пролив;
– а также, НАТО скоро может рассмотреть вступление Украины, в Херсонской области горит лес, в Бельгии теракт – есть погибшие.
2018-05-29
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