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Выпуск 15.45 29 мая

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 29 мая. Ключевые из них:

– разворот с риском для жизни. Кто ответственен за бессмысленные и опасные развязки на дорогах;

– прямо по курсу Босфор. По каким законам живет этот стратегический для Украины пролив;

– а также, НАТО скоро может рассмотреть вступление Украины, в Херсонской области горит лес, в Бельгии теракт – есть погибшие.

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