Выпуск 15.45 3 июля
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 3 июля. Ключевые из них:
– парламент принял закон о возобновлении кредитования и разрешил жестче наказывать за незаконную вырубку и контрабанду леса;
– за полгода на дорогах страны погибло около тысячи человек страна запускает социальные видеоролики для уменьшения такой статистики;
– как построить дом, использующий энергии больше, чем сам производит – советы специалистов.
2018-07-03
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