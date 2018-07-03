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Выпуск 15.45 3 июля

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 3 июля. Ключевые из них:

– парламент принял закон о возобновлении кредитования и разрешил жестче наказывать за незаконную вырубку и контрабанду леса;

– за полгода на дорогах страны погибло около тысячи человек страна запускает социальные видеоролики для уменьшения такой статистики;

– как построить дом, использующий энергии больше, чем сам производит – советы специалистов.

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