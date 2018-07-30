Выпуск 15.45 30 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 30 июля. Ключевые из них:

– Жизнь в средневековье. Без дорог, электричества и элементарных удобств. История жителей села Бережаны на Львовщине.

– Украинским армейцам повысят зарплаты. Когда и на сколько.

– Сезон арбузов и дынь. Мы проверили, много ли нитратов в бахчевых продуктах, и узнали какие вкусные блюда можно из них приготовить.

Опубликовано Июль, 30 в 16:51



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