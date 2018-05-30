Выпуск 15.45 30 мая

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 15.45 30 мая. Ключевые из них:

– полиция назвала основные версии убийства российского журналиста Бабченко;

– на передовой обстрелы, есть раненые. А в Торецкое вместо школьной линейки – похороны;

– а также в выпуске: в Польше 10 пьяных студентов-украинцев устроили ДТП, выгодно ли брать теплые кредиты и как изменится преподавание английского в школе.

Опубликовано Май, 30 в 17:20



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