Выпуск 15.45 31 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 31 июля. Ключевые из них:

– Заседание суда по делу экс-президента беглеца Януковича снова сорвано. Его адвокаты третий раз устроили демарш.

– Штормовое предупреждение в Украине. Затоплены и обесточены уже более двухсот населенных пунктов. И конца непогоде не видно.

– Отравление в летних лагерях. Более 20% детских учреждений работают с нарушенными санитарными норм. Но закрылись из них лишь единицы.

Опубликовано Июль, 31 в 17:24



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