Выпуск 15.45 4 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 4 июня. Ключевые из них:

– Создание Антикоррупционного суда одно из требований Международного валютного фонда.

– По качеству дорог в мировом рейтинге Украина рядом с Мозамбикой и Парагваей, приятная компания, ничего не скажешь. Не лучше у нас и мостами.

– Серию репортажей специально для выпускников начинают факты – сегодня о жизни проводников и резкое изменение в имидже профессии.

Опубликовано Июнь, 04 в 17:19



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