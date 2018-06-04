Выпуск 15.45 4 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 4 июня. Ключевые из них:
– Создание Антикоррупционного суда одно из требований Международного валютного фонда.
– По качеству дорог в мировом рейтинге Украина рядом с Мозамбикой и Парагваей, приятная компания, ничего не скажешь. Не лучше у нас и мостами.
– Серию репортажей специально для выпускников начинают факты – сегодня о жизни проводников и резкое изменение в имидже профессии.
2018-06-04
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