Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 15.45 4 июля/

Выпуск 15.45 4 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 4 июля. Ключевые из них:

– отдых в лагере в Киевской области завершился для 8-летней девочки комой, за ее жизнь борются врачи Охматдета, ребенок отравился йогуртом;

– всего за неделю чистки контейнеров одесской таможни доходы в бюджет выросли на полмиллиарда гривен;

– 8-10 лет тюрьмы за совершенную пьяным водителем аварию с тяжелыми последствиями, депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 12.45 4 июля
Выпуск 8.45 4 июля
Факты. Спорт. 4 июля
Выпуск 7.45 4 июля
Выпуск 7.15 4 июля
Выпуск 6.45 4 июля
Выпуск 21.10 3 июля
Выпуск 18.45 3 июля

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка