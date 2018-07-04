Выпуск 15.45 4 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 4 июля. Ключевые из них:

– отдых в лагере в Киевской области завершился для 8-летней девочки комой, за ее жизнь борются врачи Охматдета, ребенок отравился йогуртом;

– всего за неделю чистки контейнеров одесской таможни доходы в бюджет выросли на полмиллиарда гривен;

– 8-10 лет тюрьмы за совершенную пьяным водителем аварию с тяжелыми последствиями, депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Опубликовано Июль, 04 в 16:35



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