Выпуск 15.45 5 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 5 июня. Ключевые из них:
– Ситуация на Востоке: за минувшие сутки российские оккупанты 30 раз прицельно обстреляли позиции наших бойцов.
– Суд Нидерландов арестовал активы Газпрома, удовлетворив требование Нафтогаза.
– Евросоюз будет пытаться шире использовать электроэнергию, чтобы сократить вредные выбросы на 95%.
2018-06-05
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