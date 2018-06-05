Выпуск 15.45 5 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 5 июня. Ключевые из них:

– Ситуация на Востоке: за минувшие сутки российские оккупанты 30 раз прицельно обстреляли позиции наших бойцов.

– Суд Нидерландов арестовал активы Газпрома, удовлетворив требование Нафтогаза.

– Евросоюз будет пытаться шире использовать электроэнергию, чтобы сократить вредные выбросы на 95%.

Опубликовано Июнь, 05 в 16:54



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.