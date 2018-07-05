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Выпуск 15.45 5 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 5 июля. Ключевые из них:

– Олег Сенцов впервые после приговора 2014-го встретился с двоюродной сестрой. Факты вспомнят и других политзаключенных Кремля;

– с новым именем в новую жизнь – Фаткы отправились в Горишние Плавни, город, который 2 года назад появился на месте Комсомольска;

– без стандартов и стереотипов формы недели моды в Париже – сегодня дом Валентино.

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