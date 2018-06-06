Выпуск 15.45 6 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 6 июня. Ключевые из них:
– Владимир Гройсман подписал заявление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.
– Учебный год завершился но скандалы вокруг помещений школ продолжаются.
– Он добился снижения налогов на ввоз еклектрокаров и постоянно заботится об энергоэффективности – финалист телепроекта Новые лидеры.
2018-06-06
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