Выпуск 15.45 6 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 6 июля. Ключевые из них:
– на Ровенском военном полигоне от взрыва миномета Молот погибли 3 военных. Минобороны заявляет о несоблюдении правил безопасности;
– правительство изменило правила начисления субсидий;
– на Канарских островах завершились мировые соревнования по экстремальному винд-серфингу, первенство у нидерландца Твена и британки Зары, ей 51.
2018-07-06
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