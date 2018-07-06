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Выпуск 15.45 6 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 6 июля. Ключевые из них:

– на Ровенском военном полигоне от взрыва миномета Молот погибли 3 военных. Минобороны заявляет о несоблюдении правил безопасности;

– правительство изменило правила начисления субсидий;

– на Канарских островах завершились мировые соревнования по экстремальному винд-серфингу, первенство у нидерландца Твена и британки Зары, ей 51.

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