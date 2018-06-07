Выпуск 15.45 7 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 7 июня. Ключевые из них:

– Украина сделала важный шаг на пути демократии благодаря настойчивости Запада и международных кредиторов, закон о создании высшего антикоррупционного суда принято, прямое включение из совета.

– Борется за звание лучшего в мире, украинский танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады – репортаж с международных соревнований Сильная Европа.

– Ее фильмы были не для всех, и кто их понимал – открывал для себя новые смыслы и новые краски жизни, ушла из жизни Кира Муратова, легендарный режиссер и сценарист.

Опубликовано Июнь, 07 в 18:00



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