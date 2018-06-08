Выпуск 15.45 8 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 8 июня. Ключевые из них:
– Субсидии и в дальнейшем будут давать, и контроль за их использованием усилят – премьер-министр отвечал на вопросы депутатов.
– Фельдшер на скутере – это не фантазии, а результат децентрализации Вакуливской объединенной территориальной общины Днепропетровской области.
– Наловить рыбы среди мощных северных ветров, увидеть фьорды и побыть с грозной природой в одиночестве – съемочная группа Фактов побывала в настоящей рыбалке в открытом море Норвегии.
2018-06-08
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