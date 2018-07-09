Выпуск 15.45 9 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 9 июля. Ключевые из них:

– e Брюсселе стартовал саммит Украина – ЕС. Уже удалось договориться о деньгах на безопасность наших дорог;

– новые версии трагедии на Ровенском полигоне. Военный прокурор считает, что неправильно зарядили миномет;

– как нас заставляют покупать лишнее и обманывают с ценами! Факты узнали секретные способы манипуляции маркетологов.

Опубликовано Июль, 09 в 16:45



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