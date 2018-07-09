Выпуск 15.45 9 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 15.45 9 июля. Ключевые из них:
– e Брюсселе стартовал саммит Украина – ЕС. Уже удалось договориться о деньгах на безопасность наших дорог;
– новые версии трагедии на Ровенском полигоне. Военный прокурор считает, что неправильно зарядили миномет;
– как нас заставляют покупать лишнее и обманывают с ценами! Факты узнали секретные способы манипуляции маркетологов.
2018-07-09
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