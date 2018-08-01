Выпуск 18.45 1 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 1 августа. Ключевые из них:

– Массовое отравление шаурмой в Киеве. Уже 70 человек в больнице. Шаурму продавали у cтанций метро Оболонь, Почтовая площадь и Дарница.

– Адвокаты Януковича намеренно срывают заседания суда. Во время дебатов они просто покинули зал заседаний.

– Пол Манафорт скрыл доходы, которые получил от Януковича и Партии регионов, это было условием самих заказчиков. Речь идет о 60 млн долларов.

Опубликовано Август, 01 в 20:23



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