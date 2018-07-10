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Выпуск 18.45 10 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 10 июля. Ключевые из них:

– почему указали неправильную скорость и куда исчезла нарколог, которая первая приняла анализ у Зайцевой. В Фактах – последние новости по делу харьковского ДТП;

– лагерь на Киевщине, где отравились 12 детей, – закрывают! То, что обнаружила экспертиза – шокирует даже профессионалов;

– сегодня в Киеве президент и сотни людей прощались с героем Украины – Левком Лукьяненко.

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