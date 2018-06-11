Выпуск 18.45 11 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 11 июня. Ключевые из них:
– Президент подписал закон об антикоррупционном суде, когда и как его сформируют.
– На Луганщине обострение – одна воронка, в нескольких метрах другая, боевики били достаточно обильно. за 2 часа выпустили не менее 15 снарядов.
– Жизнь среди куриных трупов. Кто устроил в Киевской области птичее кладбище и как живется жителям окрестных сел.
2018-06-11
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