Выпуск 18.45 11 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 11 июня. Ключевые из них:

– Президент подписал закон об антикоррупционном суде, когда и как его сформируют.

– На Луганщине обострение – одна воронка, в нескольких метрах другая, боевики били достаточно обильно. за 2 часа выпустили не менее 15 снарядов.

– Жизнь среди куриных трупов. Кто устроил в Киевской области птичее кладбище и как живется жителям окрестных сел.

Опубликовано Июнь, 11 в 20:11



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