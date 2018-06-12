Выпуск 18.45 12 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 12 июня. Ключевые из них:
– Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились. Удалось ли договориться о ядерном разоружении и анализ поведения за жестами лидеров.
– Наши танки и БМП отогнали врага от позиций, последние новости с передовой.
– Бортническая станция аэрации грозит испачкать всю Киевскую область. Дамбу может прорвать и нечистоты пойдут в воду.
2018-06-12
Теги: Факты 18.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.