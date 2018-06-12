Выпуск 18.45 12 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 12 июня. Ключевые из них:

– Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились. Удалось ли договориться о ядерном разоружении и анализ поведения за жестами лидеров.

– Наши танки и БМП отогнали врага от позиций, последние новости с передовой.

– Бортническая станция аэрации грозит испачкать всю Киевскую область. Дамбу может прорвать и нечистоты пойдут в воду.

Опубликовано Июнь, 12 в 19:42



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