Выпуск 18.45 12 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 12 июля. Ключевые из них:

– ОБСЕ отчитывается об улучшении ситуации на передовой, но террористы пренебрегают хлебным перемирие;

– Верховная Рада работает предпоследний день. Примут ли долгожданные решения;

– борьба с ветряными мельницами или реальный шанс преодолеть контрабанду.Чем закончится объявленная правительством война с теневиками.

Опубликовано Июль, 12 в 19:46



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.