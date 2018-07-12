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Выпуск 18.45 12 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 12 июля. Ключевые из них:

– ОБСЕ отчитывается об улучшении ситуации на передовой, но террористы пренебрегают хлебным перемирие;

– Верховная Рада работает предпоследний день. Примут ли долгожданные решения;

– борьба с ветряными мельницами или реальный шанс преодолеть контрабанду.Чем закончится объявленная правительством война с теневиками.

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