Выпуск 18.45 13 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 13 июня. Ключевые из них:

– На Закарпатье выпал град размером с кулак.

– Вражеские снайперы работают из жилых кварталов под прикрытием пулеметов. Последние новости с передовой.

– В законе об антикоррупционном суде нашли секретную правку. Активисты говорят – делается все, чтобы амнистировать главных коррупционеров.

Опубликовано Июнь, 13 в 19:51



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