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Выпуск 18.45 13 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 13 июля. Ключевые из них:

– Справедливые правила для всех украинцев – Верховная Рада приняла в первом чтении изменения по растаможиванию авто.

– Россия блокирует нам торговлю морем останавливая зарубежные судна на несколько дней. Переговоры не действуют, но есть методы воздействия.

– Курортный Черноморск буквально сползает в море – люди бегут из собственных домов. Почему власть не может остановить масштабные разрушения.

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