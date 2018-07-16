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Выпуск 18.45 16 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 16 июля. Ключевые из них:

– Главы Белого дома и Кремля уже вышли к прессе в Хельсинки. Первые заявления Трампа и Путина.

– Не Киев, а сплошной базар, Факты проинспектировали выходы из станций метро на окраинах столицы, в случае беды – оттуда никто не выберется, все выходы заблокированы торговцами.

– Укрзализныця уже проложила четверть новой ветки в аэропорт Борисполь, работы обещают закончить 1 декабря, экспрессом с вокзала в аэропорт можно будет доехать за 30 минут.

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