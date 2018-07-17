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Выпуск 18.45 17 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 17 июля. Ключевые из них:

– Американская пресса просто затравила президента Трампа за его вчерашнюю встречу с Путиным: позор, предательство, заигрывание с диктатором – лишь некоторые эпитеты в его адрес.

– На Востоке погиб один украинский военный, последние сводки с фронта.

– Рано или поздно придется отвечать, сегодня 4 года трагедии самолета МН 17.

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