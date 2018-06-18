Выпуск 18.45 18 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 18 июня. Ключевые из них:

– село Новотошковское несколько дней под огнем боевиков;

– Порошенко выступил на Украинском муниципальном форуме и заявил об увеличении бюджета общин на 65%;

– хороший хозяин ремонта не начнет без денег, а вот государственные чиновники могут – начали Окружную дорогу и бросили не доведя до ума, средства закончились.

Опубликовано Июнь, 18 в 19:40



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