Выпуск 18.45 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 18 июля. Ключевые из них:

– Мораторий на проверке и пренебрежение санитарными нормами – как результат сотня отравленных детей всего за 2 недели драгоценных каникул, в лагере в Славянске уже 91 отравлен.

– Правительство взялось за сохранение леса, за 4 года экспорт контрабандной древесины в Европу вырос на 75%, мы обогнали Африку и Латинскую Америку.

– На международной математической олимпиаде в Румынии девушки и ребята из Харькова и Киева получили призовые награды.

Опубликовано Июль, 18 в 19:40



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