Выпуск 18.45 18 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 18 июля. Ключевые из них:
– Мораторий на проверке и пренебрежение санитарными нормами – как результат сотня отравленных детей всего за 2 недели драгоценных каникул, в лагере в Славянске уже 91 отравлен.
– Правительство взялось за сохранение леса, за 4 года экспорт контрабандной древесины в Европу вырос на 75%, мы обогнали Африку и Латинскую Америку.
– На международной математической олимпиаде в Румынии девушки и ребята из Харькова и Киева получили призовые награды.
2018-07-18
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