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Выпуск 18.45 19 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 19 июня. Ключевые из них:

– общественный резонанс не может влиять на решение суда России, так отреагировал Кремль на письмо известных россиян о помиловании Сенцова;

– швейцарское правительство инвестирует в украинское профтехобразование, в рамках проекта профессиональные знания и опыт получили более 300 сантехников, они без работы не останутся;

– инвестировать в талантливых математиков призывает участник проекта Новые лидеры Дмитрий Еремин.

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