Выпуск 18.45 19 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 19 июня. Ключевые из них:
– общественный резонанс не может влиять на решение суда России, так отреагировал Кремль на письмо известных россиян о помиловании Сенцова;
– швейцарское правительство инвестирует в украинское профтехобразование, в рамках проекта профессиональные знания и опыт получили более 300 сантехников, они без работы не останутся;
– инвестировать в талантливых математиков призывает участник проекта Новые лидеры Дмитрий Еремин.
2018-06-19
Теги: Факты 18.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.