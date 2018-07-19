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Выпуск 18.45 19 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 19 июля. Ключевые из них:

– Правительство направит в поддержку села 6 млрд грн., премьер Гройсман посетил аграрные предприятия Киевщины.

– Они спасают жизни военным, часто подвергая опасности свое – о буднях военных медиков.

– В Украине кричуща ситуация с взрослыми онкобольными, за пересадку костного мозга в Беларусии приходится платить десятки тысяч долларов, потому что дома такая операция невозможна.

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