Выпуск 18.45 2 августа
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 2 августа. Ключевые из них:
– Завершено расследование уголовного производства в отношении Надежды Савченко и Владимира Рубана. Что решили следователи.
– Массовое отравление в Киеве. Все точки продажи шаурмы, где покупали фаст-фуд отравлены – принадлежат одному предпринимателю.
– Мир страдает от жары. Сохнут реки, воздух полон химических веществ, пожары выжигают тысячи гектаров земли и уничтожают дома.
2018-08-02
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