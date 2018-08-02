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Выпуск 18.45 2 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 2 августа. Ключевые из них:

– Завершено расследование уголовного производства в отношении Надежды Савченко и Владимира Рубана. Что решили следователи.

– Массовое отравление в Киеве. Все точки продажи шаурмы, где покупали фаст-фуд отравлены – принадлежат одному предпринимателю.

– Мир страдает от жары. Сохнут реки, воздух полон химических веществ, пожары выжигают тысячи гектаров земли и уничтожают дома.

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