Выпуск 18.45 20 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 20 июня. Ключевые из них:

– правительство объявляет войну черным схемам контрабанды и предлагает вернуть уголовную ответственность за нее;

– со слезоточивым газом и в дыму прошла сессия горсовета Харькова, все началось с митинга ультрас и Нацдружинникив у мэрии, чем все закончилось;

– на 100 га ареродрома Чайка под Киевом кто-то положил глаз, первый признак этого – проверки, Факты выясняли опасения работников аэроклуба.

Опубликовано Июнь, 20 в 19:41



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