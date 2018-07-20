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Выпуск 18.45 20 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 20 июля. Ключевые из них:

– Это хуже войны, беспорядок на украинских дорогах уже становится национальной угрозой, только сегодня в авариях на дорогах 3-х областей погибли 18 человек.

– 2 года и никаких результатов – сегодня вторая годовщина со дня гибели Павла Шеремета, расследование продолжается, но пока безуспешно.

– В пригороде Лондона на аэродроме Фарнборо продолжается мощный авиакосмический салон, в тренде грузовые лайнеры, Украина представила свой самолет АН-178.

 

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