Выпуск 18.45 21 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 21 июля. Ключевые из них:
– 1200 человек погибли за последние полгода на дорогах Украины. Государство начинает тотальную проверку всех перевозчиков.
– Минеральная вода – круглосуточно, питьевая – только по графику. В Сходницу едут оздоровиться, а вот жить там совсем не просто.
– Децентрализация с толком. Зарплата доярки 20 тысяч гривен, ровные дороги и отремонтированы учреждения.
2018-07-21
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