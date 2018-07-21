Выпуск 18.45 21 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 21 июля. Ключевые из них:

– 1200 человек погибли за последние полгода на дорогах Украины. Государство начинает тотальную проверку всех перевозчиков.

– Минеральная вода – круглосуточно, питьевая – только по графику. В Сходницу едут оздоровиться, а вот жить там совсем не просто.

– Децентрализация с толком. Зарплата доярки 20 тысяч гривен, ровные дороги и отремонтированы учреждения.

Опубликовано Июль, 21 в 19:32



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