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Выпуск 18.45 22 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 22 июня. Ключевые из них:

– отстоять Южное. Как проходят будни защитников поселка, который отбили у террористов месяц назад? Репортаж с Передовой;

– что решит Европейский суд по правам человека по делу Сенцова;

– евробляхи, сколько должны заплатить владельцы машин с еврономерами в бюджет, и какой штраф для тех, кто закон не выполняет.

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