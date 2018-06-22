Выпуск 18.45 22 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 22 июня. Ключевые из них:
– отстоять Южное. Как проходят будни защитников поселка, который отбили у террористов месяц назад? Репортаж с Передовой;
– что решит Европейский суд по правам человека по делу Сенцова;
– евробляхи, сколько должны заплатить владельцы машин с еврономерами в бюджет, и какой штраф для тех, кто закон не выполняет.
2018-06-22
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