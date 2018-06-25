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Выпуск 18.45 25 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 25 июня. Ключевые из них:

– На передовой – враг атакует с запрещенного оружия. Выпустил сотни мин и снарядов, есть жертвы.

– Кадыровцы и ФСБ издеваются над украинцами. СБУ рассказали, как террористы пытают наших пленных.

– В Дании масштабный саммит. Мировые лидеры обеспокоены состоянием демократии на планете.

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