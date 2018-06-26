Выпуск 18.45 26 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 26 июня. Ключевые из них:

– Трагедия в Ровненской области, 20-летний парень на мерседесе протаранил маршрутку, есть жертвы и пострадавшие.

– Вокруг Водяного бои продолжаются часами. Что с жителями, и как держатся наши военные – в спецрепортаже.

– В Украине – единственный завод ветряков в СНГ до сих пор работает на Донбассе. Об амбициозных планах предприятия – узнали наши журналисты.

Опубликовано Июнь, 26 в 20:59



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