Выпуск 18.45 27 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 27 июня. Ключевые из них:
– У Мариуполя и днем, и ночью стреляет вражеская артиллерия. Последние новости.
– На День Конституции Украине угрожают беспорядки и хакерские атаки. Кого силовики задержали и чего украинцам бояться.
– Что делает одни страны богатыми, а другие бедными. Автор мирового бестселлера и известный экономист рассказал, чего не хватает Украине.
2018-06-27
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