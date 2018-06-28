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Выпуск 18.45 28 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 28 июня. Ключевые из них:

– Россия придумала новые бессмысленные причины. Денисову не пускают к пленникам, потому что она украинка.

– 22 года украинской Конституции. О многочисленных изменениях и очередных планах обновления документа.

– Он борется, чтобы в метро был интернет, а в вашем дворе наконец засыпали яму – известный блогер Барабошко -в проекте Новые лидеры.

 

 

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