Выпуск 18.45 28 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 28 июня. Ключевые из них:
– Россия придумала новые бессмысленные причины. Денисову не пускают к пленникам, потому что она украинка.
– 22 года украинской Конституции. О многочисленных изменениях и очередных планах обновления документа.
– Он борется, чтобы в метро был интернет, а в вашем дворе наконец засыпали яму – известный блогер Барабошко -в проекте Новые лидеры.
2018-06-28
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