Выпуск 18.45 28 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 28 июля. Ключевые из них:
– в Киеве второй день празднуют День крещения Руси. На торжества собрались до сотни тысяч верующих Киевского патриархата;
– где лучше качество и ниже цена? Факты проанализировали овощи и фрукты на рынках, уличных лотках и в магазинах;
– 145 лет революционеру автопроизводства – Генри Форду. Что именно он создал и как повлиял на советские машины.
2018-07-28
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