Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 18.45 28 июля/

Выпуск 18.45 28 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 28 июля. Ключевые из них:

– в Киеве второй день празднуют День крещения Руси. На торжества собрались до сотни тысяч верующих Киевского патриархата;

– где лучше качество и ниже цена? Факты проанализировали овощи и фрукты на рынках, уличных лотках и в магазинах;

– 145 лет революционеру автопроизводства – Генри Форду. Что именно он создал и как повлиял на советские машины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 12.45 28 июля
Выпуск 21.10 27 июля
Выпуск 18.45 27 июля
Выпуск 15.45 27 июля
Выпуск 12.45 27 июля
Выпуск 8.45 27 июля
Факты. Спорт. 27 июля
Выпуск 7.45 27 июля

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка