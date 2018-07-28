Выпуск 18.45 28 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 28 июля. Ключевые из них:

– в Киеве второй день празднуют День крещения Руси. На торжества собрались до сотни тысяч верующих Киевского патриархата;

– где лучше качество и ниже цена? Факты проанализировали овощи и фрукты на рынках, уличных лотках и в магазинах;

– 145 лет революционеру автопроизводства – Генри Форду. Что именно он создал и как повлиял на советские машины.

Опубликовано Июль, 28 в 19:46



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